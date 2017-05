Genk: Resultaten nachtvluchten boven Genk (10 mei 2017)

EDF Luminus voerde nachtvluchten uit boven de stad Genk om de openbare verlichting in kaart te brengen en zo een duurzaam en energie-efficiënt lichtplan uit te werken. De stad Genk kan onmiddellijk 10% besparen door de verlichtingsregimes aan te passen en kwikdamplampen te vervangen. De algemene overschakeling op ledverlichting op langere termijn zou nog eens tot 50% extra besparing kunnen opleveren of een totale vermindering van de ecologische voetafdruk met 400 ton CO2 per jaar.



Openbare verlichting is in heel wat steden en gemeenten verantwoordelijk voor het grootste deel van het elektriciteitsverbruik. In Genk bedroeg de kost voor de openbare verlichting ongeveer 25% van de totale energie-uitgave voor elektriciteit. EDF Luminus voerde nachtvluchten uit boven de stad Genk om de openbare verlichting in kaart te brengen en zo een duurzaam en energie-efficiënt lichtplan uit te werken, een unicum in België.



Deze actie kadert in de samenwerkingsovereenkomst die de stad Genk en EDF Luminus sloten om expertise uit te wisselen en concrete duurzame en innovatieve projecten te ontwikkelen rond smart cities. De beoogde voordelen zijn talrijk: het comfort en de veiligheid van de burgers verhogen, het energieverbruik optimaliseren, het duurzaam investeren in slimme technologieën en het aanpakken van de lichtvervuiling.



De resultaten liegen er niet om: de stad Genk kan 10%, ofwel jaarlijks bijna 60.000 euro besparen en haar ecologische voetafdruk verkleinen door 100 ton CO2-uitstoot te vermijden. Dit is mogelijk dankzij een aantal eenvoudige maatregelen zoals aanpassingen door te voeren aan de verlichtingsregimes enerzijds en het vervangen van kwikdamplampen door energiezuinige exemplaren anderzijds.



"Daarom wordt voorgesteld de verlichtingsregimes te harmoniseren en ook de verlichting van monumenten mee op te nemen in deze regimes, wat tot op heden niet het geval is. Concreet wordt voorgesteld het avondregime niet langer tot middernacht te laten lopen, maar tot 22.30u. Daarnaast wordt voorgesteld 's ochtends de verlichting om 6.30u te laten opkomen in plaats van om 8.30u. Dit komt de algemene veiligheid van verplaatsingen in de ochtend ten goede, vooral voor zwakke weggebruikers."



Wim Dries, Burgemeester Stad Genk : "Stad Genk heeft een traditie van steeds onderbouwd te werk te gaan. Op korte termijn is zo'n lichtplan al een schot in de roos, maar vooral geeft het ons ook mogelijkheden om in de toekomst onze openbare verlichting op een gefundeerde wijze verder te verbeteren voor onze inwoners, maar ook voor het milieu."

