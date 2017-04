Genk: 1 mei Genk: Gratis pendeldienst (29 april 2017)

Op 1 mei worden er gratis pendeldiensten voorzien tussen 8 en 24 uur. De bussen rijden om het half uur. Er zijn twee routes, namelijk tussen C-mine en het centrum en tussen KRC Genk en het centrum. De G-lijnen rijden volgens het zondagsschema.



Pendeldienst C-mine: Parkeer op C-mine en neem de pendelbus naar het centrum en terug. De bussen rijden elke 30 minuten.



Pendeldienst KRC Genk: Parkeer op de parking van KRC Genk en neem de pendelbus naar het centrum en terug. De bussen rijden elke 30 minuten.



Met de auto: Gratis parkings: Molenvijver - Europalaan - Weg naar As - Station - Parking tussen politie en VDAB (enkel vergunninghouders) - Limburghal (bereikbaar via Europalaan - Jaarbeurslaan) - Jeugdcentrum Rondpunt 26 (enkel voor personen met een handicap)



Betalende parkings:

Molenvijver - Molenstraat

Q-park Stadsplein (enkel via Europalaan)

Shopping 1

Shopping 1 (toegang via A. Remansstraat)

Q-park Sint-Martinus (in- en uitrijden van 15.30 tot 18 uur richting Hoogstraat)

Shopping 2 (niet in- en uitrijden van 16 tot 18 uur)

Shopping 3 (enkel vergunninghouders)



Parking Hooiplaats en kerk Termien zijn niet toegankelijk.



Met de fiets: Fietsparking Katteber, Fietsparking Station

