Genk: OPSPORING! 32-jarige Laurens Vastenaeken uit Genk vermist (5 april 2017)

Opsporingsbericht op verzoek van het Parket van Limburg. Op dinsdag 4 april 2017 rond 23u verliet de 32-jarige Laurens VASTENAEKEN te voet zijn woning in De Heuvel te Genk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.Laurens VASTENAEKEN is 1m78 en normaal gebouwd. Hij heeft bruine haren en draagt een tatoeage van de letter M op zijn bovenarm.Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een bordeaux pull met witte koord in de kraag, een zwarte anorak, een donkere jeans en Timberland-achtige schoenen.INFOWie meer info heeft, gelieve contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.