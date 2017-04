Genk: 50 intieme locaties in Genk (5 april 2017)

30/30/30 is aan zijn derde editie toe en wordt stilaan een begrip in het Genkse. Na de editie rond woordkunst vorig jaar, keert de organisatie op zondag 30 april 2017 naar zijn eerste liefde: de muziek. En dat op liefst 50 intieme Genkse locaties, met niet minder dan 60 namen op de affiche. En dat allemaal gratis.Het concept van 30/30/30 is simpel. Lokale kunstenaars een podium bieden en zo nieuwe, kleinschalige ontmoetingen creëren. 30/30/30 startte in 2015, inspelend op de Lokale Helden campagne van Poppunt. Wat bij de eerste editie een hooggegrepen doel leek, namelijk 30 concerten organiseren in 30 huiskamers op één dag, werd een regelrecht succes. In die mate dat ook in 2016 het concept herhaald werd maar met ‘woord’ in de hoofdrol op 50 locaties. In 2017 is muziek opnieuw de verbindende factor."De ambitie was drie jaar geleden inderdaad om 30 huiskamers en 30 artiesten te vinden voor evenveel intieme optredens op één dag in de stad", zegt schepen Anniek Nagels. "Maar tot onze eigen verbazing vinden we jaar na jaar veel meer kandidaten, zowel locaties als artiesten. Voor deze derde editie hebben we niet minder dan 50 plekken in de aanbieding waar 64 artiesten en bands het beste van zichzelf geven. En dat allemaal dankzij de inspanningen van zeven Genkse muziekkenners, onze curatoren: Miet Rabijns, Lisa Castelli, Joris Jaenen, Gianluca Anastaci, Jonas Thijs, Taner Yildiz en Marc Vos. Het wordt weer een ontdekkingsreis door Genk, op de wisselende tonen van de brede diversiteit aan muzikaal talent uit onze stad.""Als stad brengen we de organisatoren en de muzikanten samen, helpen we onervaren huiskamers op pad, geven we productionele en communicatieve steun. Maar 30/30/30 is en blijft een project van, door en met Genkenaren."INFO