Genk: Bokrijk opent de deuren: 500 medewerkers staan klaar (31 maart 2017)

Op 1 april opent het Openluchtmuseum Bokrijk weer zijn deuren. Ook dit jaar staat een enthousiast team van meer dan 500 mensen klaar om de bezoekers een fantastisch Bokrijkseizoen te bezorgen. Tijdens de paasvakantie beleef je het Openluchtmuseum op z'n paasbest. Ontdek met het hele gezin oude paasgebruiken, bezoek de jonge dieren of waag je aan een spelletje eierenrollen, eierestafette of mastklimmen.



Naast deze extra paasactiviteiten kan je uiteraard tijdens de paasvakantie ook genieten van de vaste Bokrijkprogrammatie. Zo kan je een lederen geldbuidel maken, zelf een potje draaien of een vogelvoederkastje timmeren. Ook kan je binnenkijken bij het mandenatelier en de smidse. Of misschien kom je de herder en zijn schapen wel tegen.



Op zondag 2 april komen de Helden van Ketnet opnieuw naar het Openluchtmuseum. Een dag vol spannende parcours, straffe stunts en een wervelende Heldenshow voor kinderen van 6 tot 12 jaar.





INFO

vzw Het Domein Bokrijk

Bokrijklaan 1

3600 Genk

