Genk: Stad start dienstverlening op afspraak (19 maart 2017)

Vanaf 3 april zullen de meeste loketten van het balieplein in het stadhuis op afspraak werken. Enkel nog voor de snelle producten zoals het afhalen van een identiteitskaart, kunnen Genkenaren zonder afspraak terecht. Zo'n systeem biedt immers veel voordelen aan klant en medewerker.



Jaarlijks verwerkt het balieplein zo'n 116.000 klantencontacten. Allemaal mensen die voorheen op eigen houtje op zoek moesten naar het juiste loket. Op het nummer 089 65 3600 kwamen vorig jaar niet minder dan 34.000 telefoontjes binnen, waarvan het telefoonteam bijna de helft onmiddellijk afhandelt. En het digitaal loket gaat elk jaar in stijgende lijn met vorig jaar meer dan 27.000 ingediende zaken.



"De introductie van dat concept zorgde indertijd voor een enorme verbetering van de service aan onze stadsklanten, en dat vertaalde zich ook in een hoge klantentevredenheid", zegt schepen Kathleen Parthoens. "Maar we hebben een goede traditie om kritisch te blijven voor onszelf. We zagen de afgelopen tijd twee belangrijke verbeterpunten waarvoor we voluit willen gaan. Ten eerste willen we de service op het balieplein nog verbeteren."



De wachttijden verder verminderen, medewerkers die de tijd hebben om elke vraag goed te kunnen bekijken, zoveel mogelijk privacy garanderen en een bezoek aan het stadhuis beter kunnen plannen. Aan organisatiezijde: het personeel zo efficiƫnt mogelijk kunnen inzetten op de juiste momenten. "Dan kom je al snel uit bij het werken op afspraak. Enkele andere Vlaamse steden voerden dit al in. Enkele werkbezoeken overtuigden ons ervan om dit systeem ook in Genk in te voeren. Vanaf 3 april werken onze zogenaamde themabalies dus enkel op afspraak. Vanaf vandaag kunnen de mensen al een afspraak inplannen."

