Genk: Renovatie E314 Genk-Oost (17 maart 2017)

Vrijdagavond 24 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van de E314 richting Nederland ter hoogte van Genk-Oost. De aannemer zal beide rijstroken en de pechstrook vernieuwen. De werfzone loopt vanaf complex 31 Genk-Centrum ter hoogte van de Emiel Van Dorenlaan tot aan het Nationaal Park Hoge Kempen (7,5 km). Maandagochtend 3 april zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn.



Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken kunnen blijven rijden. Om dit mogelijk te maken, zal de aannemer tijdens de voorgaande nachten 2 doorsteken maken in de middenberm van de E314. Hiervoor kan hij tijdelijk in beide richtingen telkens 1 rijstrook innemen.



Weggebruikers zullen vooral tijdens de piekuren rekening moeten houden met extra reistijden.

