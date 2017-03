Genk: 1600 complimentjes voor medewerkers (1 maart 2017)

Vandaag woensdag 1 maart is het complimentendag. Daarom ontvangt elke medewerker van het stadsbestuur, het OCMW en Politie Midlim een kaartje met een Merci-chocolaatje en een persoonlijke boodschap van zijn of haar leidinggevende. In totaal worden er vandaag en de komende dagen zo’n 1600 kaartjes verdeeld. Het Genkse schepencollege nam ook een filmpje op waarin ze de medewerkers bedanken en een schouderklopje geven.



"In Genk zijn we ambitieus, we leggen de lat hoog voor onze medewerkers. We verwachten en vragen heel wat", zegt burgemeester Wim Dries. "We rekenen op een grote ploeg van medewerkers en zij doen dat goed. In de drukte van alledag durf je als leidinggevende weleens te vergeten een schouderklopje of een pluim te geven aan je medewerkers. Dan zijn dagen zoals deze ideaal om onze appreciatie eens extra te laten blijken."



Schepen Geert Swartenbroekx: "Burn-out en stress op het werk komen de laatste jaren helaas nogal vaak in het nieuws. Ook wij worden ermee geconfronteerd. We hebben een werkgroep die hier via verschillende acties rond sensibiliseert bij het personeel. We willen vooral preventief werken. Mensen de boodschap geven van niet te wachten tot het te laat is. Leidinggevenden willen we aanmoedigen om bewust bezig te zijn met het welbevinden van de medewerkers. Het lijkt misschien iets kleins en onbelangrijks, maar af en toe een complimentje geven kan voor een collega heel veel betekenen."

