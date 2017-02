Genk: Kleuter zwaargewond na aanval door Amerikaanse Bully (21 februari 2017)

Op vrijdag 10 februari werd een 3-jarige jongen uit Houthalen-Helchteren in het Ziekenhuis Oost-Limburg opgenomen met ernstige bijt- en krabwonden, vooral aan het hoofd. De kleuter werd in Genk in de woning van een familielid aangevallen door een jonge Amerikaanse Bully.



De kleuter onderging een operatie en verbleef vijf dagen in het ziekenhuis. Hij herstelt momenteel nog van zijn verwondingen. Het ziekenhuis meldde de feiten bij het parket Limburg, waarop de politie het incident onderzocht. In onderling overleg met de politie besloot de eigenaar van de hond het dier te laten inslapen op vrijdag 17 februari. Het parket Limburg volgt de zaak verder op.

