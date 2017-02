Genk: 44-jarige man aangehouden na burenruzie (21 februari 2017)

Politie MidLim arresteerde afgelopen nacht een 44-jarige bewoner van de Muggenberg in Genk. Naar aanleiding van een uit de hand gelopen burenruzie viel de man zijn buurman aan met een plank en vernielde diens voordeur met een bijl. Niemand raakte gewond. De verdachte verbleef een nacht in de cel in afwachting van een verhoor. Hij werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en aangehouden.

