Genk: 14 vrachtwagens in overtreding (13 februari 2017)

Politie MidLim controleerde 34 vrachtwagens bij het kruispunt van de Henry Fordlaan en de Westerring. 14 vrachtwagens waren in overtreding. In totaal werd er voor een bedrag van 11.253 euro aan boetes uitgeschreven. De actie verliep in samenwerking met de Wegeninspectie.



zes vrachtwagens waren te zwaar geladen



twee bestuurders respecteerden de rij- en rusttijden niet



twee vrachtwagens hadden geen geldig keuringsbewijs



één bestuurder had geen geldige medische keuring



één bestuurder werd betrapt op gsm’en achter het stuur



één bestuurder reed zonder geldige vervoersvergunning



één landbouwvoertuig was niet ingeschreven en reed op rode mazout

