Genk: Verdachte van winkeldiefstallen aangehouden (10 februari 2017)

Vandaag werd een 52-jarige man uit Schaarbeek aangehouden. Hij pleegde gisteren enkele winkeldiefstallen aan de Hasseltweg te Genk. Een andere klant merkte de man op die zijn broek- en jaszakken vulde, de spullen buiten in zijn auto ging leggen, en opnieuw in de winkel zijn zakken kwam vullen.



Toen de man hierover aangesproken werd, legde hij enkele spullen terug in het winkelrek en reed weg. De politie trof de verdachte aan op de parking van een andere winkel.



De inspecteurs probeerden de man tegen te houden, maar hij negeerde de aanmaningen, reed bijna in op een van hen en vluchtte weg. Later op de dag ging de man zich melden bij de politie in zijn woonplaats Schaarbeek.



Zij lieten hem overbrengen naar Genk. In zijn wagen werden nog enkele gestolen spullen gevonden. Hij werd vandaag in Tongeren door de onderzoeksrechter aangehouden.

