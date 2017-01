Genk: Politie MidLim betrapt 13 spijbelaars in centrum van Genk (27 januari 2017)

Donderdagnamiddag voerde Politie MidLim spijbelcontroles uit in het centrum van Genk. Van de gecontroleerde jongeren bleek 13 procent onwettig afwezig op school. De actie gebeurde in overleg met stad Genk en het parket Limburg.



De controles vonden hoofdzakelijk plaats op het Stadsplein, in de Bibliotheek, in Shopping 1 en aan het station, vanaf 13u tot einde schooltijd. Politieploegen in burger spraken er een 100-tal jongeren aan die tijdens de reguliere schooluren toch in het centrum aanwezig waren. 13 gecontroleerde jongeren waren effectief aan het spijbelen. De gemiddelde leeftijd was 14 jaar.



De spijbelaars werden aangespoord om terug naar school te gaan. De politie bracht ook telkens de betrokken ouders en de school op de hoogte.



"Voor spijbelaars die tegen de lamp liepen, werd een registratiefiche ingevuld. Voor 2 spijbelaars die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank, werd ook een PV aangaande leerplicht opgesteld. Voor één van hen, een 14-jarig meisje, werd eveneens een PV voor drugsbezit opgemaakt. Ze werd teruggebracht naar de inrichting waar ze verblijft. Tijdens de actie werd ook een meerderjarige illegaal bestuurlijk aangehouden met het bevel het grondgebied te verlaten."

