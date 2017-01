Genk: Vrouwen aangehouden voor winkeldiefstallen (10 januari 2017)

Politie MidLim arresteerde afgelopen vrijdag twee Nederlandse dames van 29 en 55 jaar op verdenking van winkeldiefstal. De dames pleegden meerdere diefstallen in enkele winkels aan de Hasseltweg.



Getuigen zagen hoe de vrouwen gestolen goederen en kleding in een wagen legden en dan naar een volgende winkel trokken. Het tweetal sloeg op de vlucht toen ze in de gaten kregen dat ze werden opgemerkt.



In de Wennel in Oud-Termien werden de dames gevat. "De koffer van hun wagen lag vol gestolen goederen. Het voertuig en de goederen werden in beslag genomen. De dames werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en die besloot hen aan te houden", aldus politie MidLim.

