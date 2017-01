Dilsen-Stokkem: Meer dan 1,5 miljoen kijkers voor Beau Séjour (19 januari 2017)

De Eén-dramareeks Beau Séjour heeft zijn start niet gemist. De tweede aflevering, waarin Kato voor het eerst oog in oog komt te staan met haar vijf zieners, bereikte 1.536.205 kijkers. De reeks werd opgenomen in Lanklaar en omgeving.De makers van Beau Séjour reageren enthousiast: "Wij zijn enorm blij en opgelucht met het enthousiasme van zoveel kijkers", zegt regisseur Nathalie Basteyns, "We hadden dat gehoopt, maar niet durven verwachten, want Beau Séjour gaat tenslotte over een vermoord meisje dat nog rondloopt en op zoek gaat naar haar eigen moordenaar. Dat is niet echt een alledaags concept. Maar we hebben altijd de intentie gehad om ons spook zo herkenbaar en menselijk mogelijk neer te zetten, en dat slaat blijkbaar aan. We zijn heel dankbaar dat Beau Séjour zo positief onthaald wordt en hopen dat de kijkers geboeid zullen blijven door het mysterie rond Kato’s moord."Beau Séjour zal vanaf 2 maart 2017 ook te zien zijn in Frankrijk en Duitsland op ARTE. De reeks kon rekenen op steun van het VAF/Mediafonds van Vlaams Minister van Media Sven Gatz.Lees ook: