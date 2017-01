Dilsen-Stokkem: 10 meter hoge uitkijktoren in Stokkem (6 januari 2017)

Op 15 januari wordt in het natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd (Dilsen-Stokkem) de uitkijktoren officieel geopend. De uitkijktoren is voornamelijk opgetrokken uit een leemmengsel, afkomstig uit de omgeving. De toren is driehoekig met afgestompte hoeken en is 10 meter hoog. De toren van Stokkem staat op het hoogste punt van Negenoord en zorgt voor extra beleving in het natuurgebied. "Boven heb je een panoramisch uitzicht over het prachtige natuurgebied, aan de oever van de Maas."