Diepenbeek: Twee jonge vrouwen opgepakt (16 maart 2017)

Afgelopen dinsdag heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad twee jonge vrouwen opgepakt die verdacht worden van het plegen van een inbraak. De politie werd opgeroepen voor een inbraak in een woning in de Sint-Servatiusstraat te Diepenbeek. "Bij aankomst waren er nog twee personen ter plaatse. Ze namen de vlucht, maar werden snel ingerekend door de politie-inspecteurs", aldus politie Limburg Regio Hoofdstad.



De verdachten, een 19-jarige en 21-jarige vrouw, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt en aangehouden.

