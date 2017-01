Diepenbeek: 20-jarige Genkenaar zwaargewond (15 januari 2017)

Op de Boudewijnlaan in Diepenbeek verloor de 20-jarige bestuurder Soufyan B. uit Genk de controle over het stuur van zijn voertuig. De auto kwam in aanrijding met een boom en een verkeersbord. Soufyan B. raakte zwaargewond.

