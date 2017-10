Business: Nieuw voorzittersteam voor VKW Limburg (21 oktober 2017)

De raad van bestuur van VKW Limburg heeft op donderdag 19 oktober Ben Spaas, afgevaardigd bestuurder van Spaas Kaarsen unaniem verkozen tot nieuwe vicevoorzitter.

Samen met Bernard Hallemans als mede vicevoorzitter zal hij Marc Meylaers actief bijstaan in zijn voorzittersmandaat. Eveneens werden vier nieuwe leden voor het bestuurscomité benoemd.



Nadat eind juni Marc Meylaers al werd verkozen tot nieuwe VKW Limburg-voorzitter in opvolging van Bas van de Kreeke, heeft de raad van bestuur van werkgeversorganisatie VKW Limburg op donderdag 19 oktober Ben Spaas unaniem verkozen tot nieuwe vicevoorzitter. Dit in opvolging van Hilde Essers, die net als Bas van de Kreeke, wel erg betrokken en actief blijft in het bestuurscomité.

Bekijk alle artikels uit Business