Business: Limburgse ondernemers lanceren gepersonaliseerde productlijn met internationale sterrenchef (17 oktober 2017)

Uit toeval ontstaan soms mooie dingen. Toen Hilde Rutten en Rabin Houben (verdelers van kookgerei) Soenil Bahadoer (een rockster in het internationale restaurantlandschap) tegen het lijf liepen, sloeg de vonk dadelijk over. Het resultaat? Vandaag lanceren BergHOFF Belgium en Soenil een gepersonaliseerde productlijn, die bestaat uit 4 basisproducten voor elke chef: een bakpan, een sauspan, een snijmes en een pepermolen. Zo deelt de topchef zijn passie voor lekker eten met amateurkoks en fijnproevers."BergHOFF Belgium personaliseerde vier producten voor Soenil Bahadoer", zegt Rabin Houben (commercieel directeur bij BergHOFF Belgium). "Soenil koos vier basisproducten, met name twee oerdegelijke pannen, een scherp snijmes en een uit de kluiten gewassen pepermolen. Kookgerei dat elke chef nodig heeft om een smakelijke maaltijd te creƫren, met andere woorden. Want een bakpan en een sauspan zijn een must, een chef is niks zonder mes en de pepermolen symboliseert de kruiden van Soenils pittige keuken. Deze producten zijn aangepast aan de huisstijl van Soenil."Soenil Bahadoer is een chef pur sang. Hij voelt zich als een vis in het water in en rond zijn keuken. Met zijn gepersonaliseerde productlijn zet de geboren topkok nu zijn eerste schuchtere stappen als ondernemer. "Ik koester een diepe liefde voor smaken, gerechten en geuren", zegt Soenil. "Die passie voor het koken wil ik delen met de hobbykok, de gastronoom of de fijnproever, die vaak net hetzelfde voelt. Daarom breng ik een eigen productlijn op de markt. Als ik achter de pannen sta werk ik enkel met kwalitatieve en leuke spullen. Logischerwijs trekken we die visie door in onze eigen producten."Soenils kookcollectie is te koop in zijn gloednieuwe webshop en in restaurant De Lindehof. Dat betekent meteen het begin van een ruimer assortiment.