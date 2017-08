Business: ASAP rekruteert in Polen om knelpuntvacatures in te vullen (18 augustus 2017)

Knelpuntvacatures zijn een gekend fenomeen op de arbeidsmarkt. Heel wat bedrijven speuren naar een operator of heftruckchauffeur, om maar twee voorbeelden te noemen. HR-dienstverlener ASAP gaat deze uitdaging echter aan, door voortaan ook in Polen te rekruteren. Onder de naam ASAP International ondersteunen de Pools-Belgische consulenten Katarzyna en Klaudia het volledige proces, van screening tot vervoer, huisvesting en begeleiding op de werkvloer."België kampt met een lijst van hardnekkige knelpuntvacatures," zegt Andy Vanderheyden (Large Accounts manager bij ASAP). "Bij ASAP leveren we serieuze inspanningen om deze knelpuntvacatures in te vullen, zoals gratis opleidingen (via erkende opleidingscentra) en projecten rond de integratie van vluchtelingen. Sommige jobs geraken echter met de beste wil van de wereld niet ingevuld door Belgische werkkrachten. Het is bijvoorbeeld geen sinecure om een geschikte operator of heftruckchauffeur te vinden. De verklaring ligt in de mismatch tussen de gevraagde competenties en de profielen die op onze binnenlandse arbeidsmarkt beschikbaar zijn."Om toch aan de vraag van haar klanten te kunnen voldoen, verlegt ASAP haar grenzen: "Voor specifieke vacatures rekruteren we voortaan ook in Polen. Twee consulenten – die perfect Pools en Nederlands spreken – trekken de kar. Katarzyna Kilanowska en Klaudia Dzikowska kennen de Poolse arbeidsmarkt als hun broekzak. Ze regelen alles van A tot Z. Van de screening van de kandidaten, het vervoer van Polen naar België tot de huisvesting van de werknemers en de begeleiding op vlak van administratie. Kortom, ze zorgen ervoor dat alles wettelijk in orde is en dat deze gemotiveerde werkkrachten zich volledig kunnen focussen op hun nieuwe job."Het project neemt een vliegende start. Dankzij een recente overname heeft ASAP namelijk 18 Poolse werknemers ter beschikking. De bedoeling is om op termijn 100 nieuwe buitenlandse werknemers te mogen verwelkomen. "In eerste instantie richten we onze pijlen op Polen. Maar ons blikveld is ruimer. Momenteel lopen er onderhandelingen in Roemenië, en ook in andere Europese landen (Portugal bijvoorbeeld) popelen geschoolde arbeidskrachten om onze knelpuntvacatures in te vullen. We zijn dus ambitieus, maar gaan stap voor stap. Daarnaast blijven we er in eigen land natuurlijk alles aan doen om knelpuntvacatures in te vullen", besluit Ellen Van Damme (Business Development Manager).