Business: E-Max Aluminium, Group A en Franssen Keukens winnen EuroSys Business Awards (26 juni 2017)

ICT-specialist EuroSys Business uit Houthalen organiseerde voor het eerst haar zomerevent Business2Beach (B2B). Met dit event wil EuroSys haar klanten jaarlijks trakteren op een dag vol inspirerende infosessies over hoe technologie organisaties kan transformeren, aangevuld met zomers entertainment. Drie klanten werden extra beloond met een EuroSys Business Award: E-Max Aluminium, Group A en Franssen Keukens.E-Max Aluminium werd door EuroSys verkozen als het bedrijf dat het meest innoverend en vooruitstrevend werkt en mocht hiervoor de Innovation Award in ontvangst nemen. De Solution Award was voor Franssen Keukens omdat zij voor verschillende oplossingen beroep doen op EuroSys. Group A ontving de Loyalty Award als dank voor hun jarenlange trouwe relatie met de ICT-specialist.