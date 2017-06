Business: Lynn De Merlier werkt samen met Limburgse ondernemers (22 juni 2017)

Je goed in je vel voelen, zodat je levenskwaliteit verbetert? Wie tekent daar niet voor? Osteopaat en voedingsdeskundige Lynn De Merlier (36) uit Lokeren ziet het als haar missie om mensen goesting te geven om nog meer en intenser te genieten van het leven. Dat doet ze door onderbouwde osteopathie én professioneel voedingsadvies met elkaar te combineren. Twee elementen die onlosmakelijk verbonden zijn en die de werking van het lichaam optimaliseren.Lynn werkt graag samen met Limburgse ondernemers. “Voor de ingrediënten voor onze granola, onze emmertjes én de kartonnen dozen voor de verzending werken we samen met All Nuts, een ambachtelijk familiebedrijf gespecialiseerd in noten en gedroogde vruchten uit Herk-de-Stad," legt Lynn uit. "Bovendien gaf de Limburgse Katlijn Voordeckers van OpmerKelijk, dat ondernemers adviseert en begeleidt, me een strategisch duwtje in de rug bij de start van Lynn’s granola. En we zijn trots om het Limburgse talent Liesje Reyskens onze huisfotograaf te mogen noemen."Cizzo.be had een gesprek met Lynn De Merlier.Lees hier het artikel: https://www.cizzo.be/food/goesting-in-gezondheid Maak kans op een emmertje gezonde granola en doe mee aan de wedstrijd op cizzo.be