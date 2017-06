Limburgnieuws.be

CIZZO.be is een online platform dat door Annelies Wynants en Sally Schorpion in het leven werd geroepen. Dit platform bundelt alle lifestyle topics overzichtelijk op één virtuele plek. Aanvankelijk was CIZZO.be een regionaal printmagazine dat exclusief bij de kappers verdeeld werd, maar vanwege de vele positieve reacties wordt het nationaal en online voortgezet. CIZZO.be is een inspiratiebron voor en door vrouwen met pit die weten wat ze willen én wat ze mooi vinden. Er valt heel wat te ontdekken op gebied van lifestyle, fashion, beauty, food en travel."Je wordt online overspoeld door sites en blogs die heel erg niche zijn, waardoor je soms het spoor bijster raakt", vertelt Sally. "Wil je een beetje mee zijn, dan ben je bijna genoodzaakt om heel wat afzonderlijke blogs te volgen. En daar kruipt ontzettend veel tijd in. En net daar ontbreekt het heel wat vrouwen aan. Als drukbezette, jonge moeders weten we als geen ander dat tijd kostbaar is. Maar tegelijk willen we wel helemaal mee zijn. Daarnaast is CIZZO een plek waar je ook content met diepgang aantreft. Want ook verhalen van straffe madammen boeien ons mateloos."Annelies en Sally (beiden 35) leerden elkaar op de werkvloer kennen bij Weldon in uit Alken. Samen vormden ze de drijvende kracht achter het CIZZO magazine dat ze vandaag nationaal en online verderzetten."We gaan op zoek naar de leukste producten waar een authentiek verhaal mee gepaard gaat. Liefst van al een verhaal van eigen bodem waarin respect en eerlijkheid de boventoon voeren. En daarbij erg selectief te werk. Enkel wat we zelf leuk vinden, komt aan bod."INFO