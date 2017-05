Business: LRM sluit af met winst van 168 miljoen euro (29 mei 2017)

LRM NV, de Limburgse Investeringsmaatschappij, heeft boekjaar 2016 afgesloten met een winst van 168 miljoen euro. Het eigen vermogen dikte aan tot 390 miljoen euro. Dit historische resultaat valt te verklaren door de verkoop van Punch Powertrain aan de Chinese YinYi groep. Dat dit kon gebeuren met de garantie van verankering en verdere groei van tewerkstelling in Limburg, maakt deze deal met voorsprong tot de meest succesvolle in het bestaan van LRM.25 jaar na de sluiting van de mijnen blikt LRM tevreden terug: sinds haar ontstaan heeft de Limburgse Investeringsmaatschappij de kaap van 600 miljoen euro aan investeringen in bedrijven bereikt, kregen de voormalige mijnsites een make-over en kon zij reeds 347 miljoen euro aan dividenden uitkeren aan haar aandeelhouder, het Vlaams Gewest.De sluiting van de mijnen was de directe aanleiding voor het ontstaan van LRM. De overheid kon 500 miljoen euro uitsparen omdat de Limburgse mijnwerkers sneller dan voorzien de mijnen konden sluiten. Met de helft van deze besparing, zijnde 250 miljoen euro, werd in 1994 de Limburgse Reconversie Maatschappij opgericht.De opdracht die LRM meekreeg na de mijnsluitingen, was om de stilgevallen Limburgse economie terug op toeren brengen. Ook moest het overgebleven mijnpatrimonium beheerd worden en een nieuwe bestemming krijgen.De Limburgse economie kreeg in de voorbije decennia een forse reset. LRM heeft op drie vlakken impact gehad: economisch, maatschappelijk én ecologisch.LRM heeft actief meegeschreven aan deze wederopstanding door zeer gericht zuurstof te pompen in kansrijke sectoren en bedrijven. In de afgelopen 20 jaar werd met de nodige portie durf en ondernemerschap 600 miljoen euro geïnvesteerd in 335 ondernemingen: 272 miljoen euro in de vorm van kapitaal en 328 miljoen euro via leningen.Ook de economische infrastructuur werd onder handen genomen. LRM bouwt mee aan bedrijvencampussen, zoals Corda Campus met zijn 3000 jobs in 220 bedrijven en Thorpark waar ingezet wordt op duurzame energie en intelligente energiesystemen. Daarnaast bestaat het incubatorennetwerk uit 9 incubatoren die samen goed zijn voor 216 startups met 635 mensen op de payroll. Tot slot zijn er nog de bedrijventerreinen die ontwikkeld werden, zoals Kristalpark III te Lommel of Tessenderlo Schoonhees, waar nieuwe bedrijvigheid kon ontstaan.Stijn Bijnens, CEO LRM: "Limburg is een regio geworden met een enorme veerkracht en een groot incasseringsvermogen. Dat is gebleken toen de mijnen sloten, maar ook toen grote bedrijven als Philips en Ford het licht uitdeden in Limburg. De opeenvolgende economische klappen hebben Limburg één belangrijk voordeel opgeleverd: het Limburgse economisch weefsel bestaat uit meerdere kansrijke sectoren, met een goede mix van grote bedrijven, KMO’s en startups. De afhankelijkheid van internationale beslissingscentra is afgenomen. Het is uiteraard een illusie om te denken dat Limburg geen tegenslagen meer zal tegenkomen, maar een mokerslag als Ford gaan we toch niet snel meer meemaken."Hugo Leroi, Voorzitter van LRM: "be-MINE te Beringen is een pareltje geworden waar kolen en zware industrie plaats hebben geruimd voor toprecreatie, cultuur, winkels en beleving. In Winterslag en Houthalen-Helchteren herrezen uit het kolengruis respectievelijk C-Mine, het mekka van creativiteit, en Greenville, een cleantech dienstencentrum. De Thor-site wordt samen met Stad Genk, de KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt ontwikkeld. En de volgende adrenaline stoot is voor Terhills. Zoals bekend willen LRM en Pierre & Vacances Center Parcs een nagelnieuw vakantieresort realiseren met 250 watervilla’s. Het wordt het kloppend hart van Terhills, en zal 230 directe jobs naar een regio brengen waar de werkloosheid erg hoog ligt."Hugo Leroi: "Sinds haar ontstaan heeft LRM 347 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd aan haar aandeelhouder, het Vlaams Gewest. Dat is met inbegrip van het interim-dividend van 26 miljoen euro dat LRM reeds betaalde op de resultaten van 2016. Vlaanderen stort de LRM-dividenden integraal door naar de stichting Limburg Sterk Merk. Daar beslissen beleidsverantwoordelijken en politici over de besteding ervan en kunnen extra impulsen worden gegeven aan diverse maatschappelijke, socio-economische en niet-rendementsgedreven projecten in de provincie."In de voorbije periode werden heel wat vervuilde mijnsites en industriegronden gesaneerd en herbestemd, en werd er ook een belangrijke contributie geleverd aan de natuur.Stijn Bijnens, CEO LRM: "LRM is vooral bekend als economische actor, veel minder bekend zijn de inspanningen die LRM op ecologisch vlak al geleverd heeft. In 2001 bracht LRM een studie uit onder de naam Mijn Natuur waaruit bleek dat helft van de Limburgse mijnterreinen - zo'n 500 hectare - sinds de sluiting van de mijnen natuurgebied of groene zone zijn geworden. In 2011 kwam er op de mijnsite van Eisden, heden Terhills, bijvoorbeeld nog eens 100ha natuur erbij. Daarnaast investeert LRM in windmolens en zonneparken, cumulatief goed voor 120 MW. Met het Klimaatinvesteringsplan hebben we reeds een extra register voor het klimaat open te trekken, weliswaar binnen een economische context. Het geplande zonnepark van 100 MW op Kristalpark 3 is in dat verband het eerste concrete project."Net op dit jubileumjaar kan de Limburgse investeringsmaatschappij uitpakken met historische jaarresultaten. De geconsolideerde winst van het boekjaar 2016 kwam uit op 168 miljoen euro. Het geconsolideerd eigen vermogen klokte af op 390 miljoen euro. In 2016 heeft LRM 59 miljoen euro geïnvesteerd in 89 investeringsdossiers.Stijn Bijnens, CEO LRM: “Onze 120 portefeuillebedrijven zijn goed voor 12.183 jobs. Het zijn de ondernemers die jobs creëren, LRM is in deze een behulpzame leverancier van zuurstof. Door een aantal grote exits die we vorig jaar gerealiseerd hebben zoals Punch Powertrain, VCST en Connect Group, daalt dit aantal in 2017 wel naar 7.705. Met de 120 groeiprojecten die tot hiertoe een KlimOp-lening hebben gekregen, gaan er nog eens 1.500 jobs gepaard. En binnen de strategische projecten in onze vastgoedpoot, zoals Corda Campus, be-MINE en Terhills, zorgen we voor een omgeving waar opnieuw duizenden jobs gecreëerd kunnen worden.""LRM is een stevig huis met vooral heel veel kamers. Er werd veel latente meerwaarde opgebouwd en beloftevolle zaadjes geplant. Maar het werk is overduidelijk nog niet af. De rode draad naar de toekomst toe, ligt voor LRM in het werkwoord verbinden."Stijn Bijnens gunt een blik in de glazen bol van LRM: "LRM is een gezond bedrijf met een mooi palmares, maar tegelijk ook veel ambitie die zich situeert op 4 sporen. De mijnsites kregen allemaal een make-over, de mijnsites in de versie 2.0 worden geïntegreerd tot één vermarktbaar product die Limburg een plek in de reisgidsen moet geven. We moeten ook kijken om ze op vlak van mobiliteit beter aan elkaar te verbinden, wat mogelijk kan via het Kolenspoor. Ten tweede willen we talent over de grenzen heen verbinden, door incubatoren en startups meer te laten samenwerken. We gaan onze blik verruimen door campussen over de grenzen heen te laten samenwerken. Een derde verbindend toekomstspoor zien we in het thema Industrie 4.0. Limburg moet maximaal profiteren van haar ligging ten opzichte van Duitsland, wereldleider in digitale fabrieken. Onze plannen rond een smart manufacturing campus zijn gekend, we onderzoeken hiervoor verschillende vestigingslocaties. En ten vierde zullen we een tand bijsteken in een thema dat ons allemaal verbindt, met name het Klimaat, door concrete uitwerking te geven het Klimaatinvesteringsplan."Hugo Leroi, concludeert: "LRM verkeert in blakende gezondheid. De Limburgse economie is dynamisch, gediversifieerd en innovatief. En er liggen nog veel uitdagingen op ons pad waarmee een verdere versterking kan gegeven worden aan onze economie. Een mooier tribuut aan het mijnverleden is er niet mogelijk."