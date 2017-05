Business: VKW Limburg: 'Blij dat regering gezond verstand gebruikt' (19 mei 2017)

VKW Limburg reageert erg tevreden op de beslissing van de Vlaamse regering om de Boskaart terug in te trekken en het huidige openbaar onderzoek stop te zetten.



"VKW Limburg trok eerder deze week al fel van leer tegen deze Boskaart die we een regelrechte hold-up van de natuursector op bedrijven en burgers noemden, hierin gesteund door tal van verontruste telefoons van bedrijfsleiders die dreigden hun reserve-industriegrond teniet te zien gaan."



Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: "We zijn blij dat de Vlaamse regering zijn gezond verstand gebruikt en inziet dat de Boskaart langs alle kanten rammelde. We hopen dat de Vlaamse regering nu de tijd neemt om haar huiswerk grondig te doen om zo te komen tot een nieuwe, veel beter opgestelde kaart met andere en betere criteria en vooral zonder perverse consequenties voor bedrijven en burgers. Gevolgd door een openbaar onderzoek waarbij de betrokkenen individueel worden aangeschreven."

