Business: Unizo tevreden over intrekking Boskaart (19 mei 2017)

UNIZO reageert tevreden op de intrekking van de huidige kaart met kwetsbare bossen en de stopzetting van het openbaar onderzoek. "In de gegeven omstandigheden een logische beslissing en een kwestie van gezond verstand", zegt Patrick Buteneers, adjunct-directeur van UNIZO Limburg. "Het is belangrijk dat de sereniteit en rust rond dit dossier nu eerst weerkeert. Een nieuw plan om kwetsbare bossen te beschermen zal de rechtszekerheid van de betrokken eigenaars in elk geval veel beter moeten vrijwaren. Zonder die rechtszekerheid zal een bosplan nooit het nodige draagvlak krijgen."

