Business: Milieuvergunning voor nieuw distributiecentrum Nike (13 mei 2017)

Op donderdag 11 mei 2017 heeft de Limburgse deputatie een milieuvergunning toegekend voor een nieuw distributiecentrum van sportartikelen, Nieuwe Dijk in Ham, van Nike Europe Holding bv (Nikelaan 1 in Laakdal).



Het nieuwe distributiecentrum, dat sportkledij zal verdelen over heel Europa, zal met een werkoppervlakte van 200.000 vierkante meter groter zijn dan het huidige. "In het huidige distributiecentrum zijn er zo’n 3.500 mensen tewerkgesteld. Hoeveel werknemers er in dit nieuwe distributiecentrum zullen werken, is nog niet duidelijk", aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

