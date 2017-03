Business: Circuit Zolder wordt een volwaardige toeristische bestemming (19 maart 2017)

Circuit Zolder slaat nieuwe wegen in. Het eerste gesloten circuit van België is de thuishaven van vele gerenommeerde events zoals de 24u van Zolder, de NASCAR en nog zoveel meer. "Circuit Zolder wil terug aansluiten met het verleden en een niet te missen bestemming worden in Limburg", zegt algemeen directeur Sven Pribylla. "De plannen voor de overdekte wielerbaan worden binnenkort geconcretiseerd. Zo zetten we ook verder in op cycling naast racing en wordt het Circuit Zolder een volwaardige toeristische bestemming. Maar er zijn tal van andere nieuwe initiatieven", vult voorzitter Jacques Heynen aan.De autosport blijft uiteraard een centrale rol spelen. Maar Circuit knoopt weer aan met de initiële basisidee van de beginjaren - toen men sprak over Domein Terlaemen - om een unieke locatie uit te bouwen met een actieve beleving en invulling het hele seizoen rond. (Vroeger had het Circuit een grote permanente speeltuin, een toeristische erkenning en zelfs een eigen VVV-kantoor).Enkele nieuwe initiatieven:De Business Club wordt op dit ogenblik volledig verbouwd en omgedoopt tot de Martini Racing Club. Zolder heeft in Martini een sterke partner gevonden met smaak, bekendheid en budget. Het wordt een prachtige, eigentijdse locatie die het paradepaardje wordt voor vele bedrijfsevents.Het Circuit krijgt een VIP-café. Dit is een volledig nieuwe inrichting. Er is tevens een President's club en er komt een VIP-parking met carwash.Verder wordt op dit moment de betonnen tribune met zitjes afgewerkt. Een volledige vernieuwde tribune voor de toeschouwers van races en evenementen allerhande.Alle loges worden vernieuwd en uitgerust met de laatste nieuwe snufjes.De wielerbaan, waar zovelen in heel Vlaanderen naar uitkijken, staat prominent op de planning.Sportieve werking op hoogste niveau:3 grote BMX-wedstrijden: een Belgisch Kampioenschap, een Europees Kampioenschap en zelfs een Wereld Kampioenschap zijn ingepland voor 2019.In de zomer zijn er de Historic Grand Prix & 24u van Zolder. Voor de Historic Grand Prix zullen een reeks legendarische rijdende Formule 1-wagens te spotten zijn van onder meer Niki Lauda, Jacky Ickx, Alain Prost en Jean Alesi.Tijdens het FIA Truck Grand Prix op 16-17 september ontvangt Zolder het European Touring Car Championship.De NASCAR en BELCAR-races.INFO