Bree: Stad Bree heeft een nieuw stadslogo (16 juli 2017)

Het stadsbestuur van Bree pakt uit met een nieuw logo en een eigentijdse look. "Zaken zoals digitale en papieren briefwisseling, maar ook de online kanalen, drukwerk en de nieuwe stadsapp die eraan komt, snakken naar een nieuw jasje, een moderne look & feel, een trendy merk", zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera. "Een mooie uitdaging voor bedenkers Veerle en Jeroen van grafisch bureau Circuze. Dit Breese ontwerpersduo zetten hun schouders onder het nieuwe logo en begonnen tabula rasa aan deze opdracht. Samen met de communicatiedienst werd er een volledig nieuw concept uitgewerkt om de stedelijke communicatie vanaf september in onder te dompelen."Het nieuwe stadslogo bestaat uit het het woord Bree en de slagzin 'Nodigt uit'. "Geen toeters en bellen, of uitgebreide krullen en symbolen, maar een gezellige en stijlvolle typografie als stevige basis. Een bescheiden aanpak waar een hele betekenis achter schuilgaat. De kenmerkende opgevulde letters nemen op een stoere manier de ruimte in. De b wordt opgedeeld door diagonale lijnen die verwijzen naar de 5 invalswegen van Bree. De gouden kleur komt uit ons wapenschild, zodat er een mooie connectie blijft bestaan.""Wij kozen voor een actieve slagzin met het werkwoord 'nodigt uit'. "Ook hier zit een dubbele insteek in die aansluit bij de beweging van de streepjes. Enerzijds nodigt Bree jullie, inwoners en bezoeker uit om gebruik te maken van onze troeven en dienstverlening (kom naar Bree), anderzijds is Bree uitnodigend, zet het aan tot actie en werkt het inspirerend naar anderen toe (beweging van Bree naar jullie)", aldus Van der Auwera.Veerle van grafisch bureau Circuze: "We trokken de diagonale lijnen door naar administratieve en grafische toepassingen, waardoor er een terugkerend thema en grafische identiteit ontstaat. Verder laat dit ontwerp ook toe om met de op zichzelf staande b aan de slag te gaan als icoon om de nieuwe, herkenbare stijl van Stad Bree verder uit te dragen."