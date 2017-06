Bree: Oorzaak dakbrand Sint-Augustinus: Defect in het afzuigsysteem (7 juni 2017)

"Na de brand van zondagnamiddag zijn de lessen in het Sint-Augustinusinstituut zonder problemen en zonder hinder gewoon kunnen doorgaan", zo laat Sint-Augustinus weten. "Rekening houdend met de eerste spectaculaire beelden, mogen we van geluk spreken dat de schade al bij al nog goed is meegevallen: ongeveer 300 vierkante meter dak is vernield en een 14-tal zonnepanelen. De waterschade is beperkt gebleven tot één klaslokaal.""Wat de oorzaak van de brand betreft, kunnen we er zeker van zijn dat die niet te wijten is aan de zonnepanelen. Die worden trouwens jaarlijks grondig geïnspecteerd en onderhouden door een professionele firma. Meer dan waarschijnlijk is de brand ontstaan door een defect in het afzuigsysteem van een veiligheidskast voor gevaarlijke producten in een van onze labo's. Dat afzuigsysteem komt uit op het dak."De schooldirectie bedankt de hulpdiensten voor hun bijzonder snelle en efficiënte interventie.Foto's: Sint-Augustinus/Thijs Grobben.