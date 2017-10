Borgloon: Sluikstorters gevat dankzij camera (16 oktober 2017)

Al enige tijd heeft PZ kanton Borgloon mobiele camera's in gebruik om allerlei vormen van overlast en andere criminaliteit aan te pakken en toezicht te houden op evenementen en festiviteiten. In het kader van de prioritaire werking rond sluikstorten en zwerfvuil werd een mobiele camera geplaatst aan het oude KLJ-lokaal in Kortessem ter hoogte van de glasbollen.



"Dankzij deze camera werden 5 feiten van sluikstorten waargenomen. Er werden voornamelijk kartonnen dozen en zakken met huishoudelijk afval achtergelaten. De politiezone kon een aantal verdachten identificeren. Er werden 3 GAS-PV's opgesteld."

Bekijk alle artikels uit Borgloon