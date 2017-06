Borgloon: Arrestatie in het kader van brandstichtingen in Kuttekoven (26 juni 2017)

In het kader van een reeks brandstichtingen werd afgelopen donderdag, 22/06/2017, een 37-jarige inwoonster uit Kuttekoven gearresteerd. De lokale recherche van de politiezone Kanton Borgloon voerde, met ondersteuning van de dienst gedragswetenschappen van de Federale politie, verder onderzoek naar aanleiding van een reeks brandstichtingen in het dorp Kuttekoven.



Afgelopen donderdag werd de verdachte gearresteerd en verhoord. Op vrijdag 23/06/2017 werd zij voorgeleid bij de Tongerse onderzoeksrechter, die haar na het verhoor onder voorwaarden liet beschikken.



"Naar aanleiding van dit verhoor werd ook een 69-jarige man gearresteerd, die na het verhoor mocht beschikken. De betrokkenheid van de vrouwelijke verdachte of deze van andere verdachten met betrekking tot de verschillende branden, zal verder onderzocht worden door de speurders van de lokale recherche van Politiezone kanton Borgloon", aldus Politiezone kanton Borgloon.

