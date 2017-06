Borgloon: Onrustwekkende verdwijning in Borgloon (3 juni 2017)

De politie is het op zoek naar MOMAYEZ Rasoul. Hij (07/11/1950) vertrok op 02/06/17 omstreeks 11 uur ter hoogte van de Stationsstraat, 3840 Borgloon (Stroopfabriek) voor een wandeling. Omstreeks 14.30 uur is betrokkene nog niet terug en werden de politiediensten gealarmeerd.Betrokkene verplaatst zich mogelijks te voet doch is in het bezit van een buzzypas/kaart de Lijn.Persoonsbeschrijving :-ca.1,72 m groot-normaal gebouwd-grijs, kort haar-kleine snor-drager van een Burberry hemd met korte mouwen-drager van een zwarte lange broek met rode riem-drager van beigekleurige schoenen zonder vetersInlichtingen :-NIET in het bezit van gsm-NIET in het bezit van bankkaart-dementerend-dient medicatie te nemen (niet in zijn bezit)-kent de omgeving niet, kan niets onthouden-in het bezit van identiteitskaart (roze)-20 a 50 euro cash geld-in bezit Buzy pass en pluskaart de LIJNIedereen die meer informatie over heeft over Momayez Rasoul wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het nummer 101.