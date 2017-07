Bilzen: Zes toegangspoorten verfraaien straatbeeld (1 juli 2017)

De Groendienst van de stad Bilzen is gestart met de aanleg van zes poorteffecten. Ze worden aangelegd langs het traject van de historische stadswallen, meer bepaald op de locaties waar destijds de stadspoorten stonden.



De toegangspoorten zijn het resultaat van een centrumstudie, die werd uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Het onderzoek heeft als doel de binnenstad leesbaarder te maken, zodat bezoekers er makkelijker hun weg vinden, en tegelijk het straatbeeld te verfraaien. De analyse gebeurde aan de hand van geografische kaarten, luchtfoto’s en focusgesprekken met beleidsleden, handelaars en horeca-uitbaters.



Schepen van citymarketing Bruno Steegen: "Met de studie vergroten we niet alleen de overzichtelijkheid maar ook de beeldkwaliteit en de uitstraling van Bilzen aan de stadsrand. De poorteffecten werken drempelverlagend en versterken enkele lussen in de binnenstad."



"We maken gebruik van beplanting, vlaggen en wegmarkering", zegt groenambtenaar Philip Eykens.

