Beringen: Project be-MINE wint prestigieuze vastgoedprijs in Cannes (17 maart 2017)

Zopas werden de MIPIM awards uitgereikt op de gelijknamige internationale vastgoedbeurs in Cannes. De MIPIM awards zijn de Oscars van de vastgoedwereld. Uit 215 inzendingen was het project be-MINE weerhouden in de categorie Best Urban Regeneration Project. Deze categorie onderscheidt reeds afgewerkte projecten of projecten in uitvoering, die in een belangrijke mate bijdragen tot de ontwikkeling van een stad en leiden tot sociale en economische vooruitgang. Uitstraling op de omgeving, duurzaamheid, het herbestemmen van erfgoed, toegankelijkheid en de integratie van het project in de lokale gemeenschap worden hierbij in rekening genomen.Het geïntegreerd toeristisch en recreatief project be-MINE dat vandaag de noemer is van de ontwikkelingen van de private partners (LRM, DMI Vastgoed en Vanroey Vastgoed), de stad Beringen en de provincie Limburg had indruk gemaakt op de jury die de voorselectie maakte.Het aantal gerealiseerde jobs (300 op een totaal objectief van 500) heeft hier zeker toe bijgedragen. be-MINE won van de projecten Battersea Powerstation (Londen), MediaCityUK (Salford), en Nowadays (Amsterdam).