As: Grootschalige drugsactie in Limburg: zes personen gearresteerd (8 maart 2017)

In het kader van een grootschalig drugsonderzoek door Politie MidLim werden vanmorgen tien huiszoekingen uitgevoerd. De politie vond er vier plantages, arresteerde zes personen en nam auto's, geld en paarden in beslag.



Dankzij doorgedreven speurwerk kwamen uiteindelijk 11 adressen in beeld die mogelijk betrokken zijn bij handel en/of fabricatie van drugs. Op 24 januari 2017 werd een eerste plantage ontdekt in de Hoeverkerkweg in Opglabbeek. De politie trof er 750 oogstrijpe plantjes aan, en stelde er diefstal van stroom en water vast.



Verder onderzoek leidde tot tien huiszoekingen die vanmorgen uitgevoerd werden. De politie viel binnen op acht adressen in As (3), Opglabbeek, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem (2), Lanaken en op twee adressen in Nederlands-Limburg, Heerlen en Sittard.



In As zijn vanmorgen tijdens de huiszoekingen drie personen gearresteerd: twee mannen van 50 en 54 en een vrouw van 60 jaar oud. In Maasmechelen werd een 32-jarige man opgepakt, in Lanaken een 47-jarige en in Opglabbeek een man van 57 jaar oud. De drie verdachten uit As zijn vandaag in Tongeren reeds voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. De twee mannen werden aangehouden en de vrouw mocht onder voorwaarden beschikken. De andere verdachten zullen in de loop van de dag nog voorgeleid worden.



In As, Dilsen-Stokkem en in Opglabbeek werden vier plantages aangetroffen. In het totaal gaat het om zo'n 2250 planten. Op meerdere locaties werden illegale aftakkingen van water en elektriciteit vastgesteld.



De politie nam op de verschillende locaties onder meer vijf auto's, meer dan 20.000 euro cash geld, twee paarden, computers en gsm's in beslag.



Voor deze actie werden een 80-tal medewerkers ingeschakeld. Politie MidLim kreeg ondersteuning van de politiezones Maasland, Lanaken-Maaschelen en Noordoost-Limburg, van drughondgeleiders, van het Centraal Interventiekorps, het labo van de federale politie en de Civiele Bescherming.

